10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава американской администрации Дональд Трамп заявил, что распорядился ускорить производство оружия в США. Такое заявление он сделал в среду на ежегодном мероприятии по сбору средств, организованном комитетом Республиканской партии по выборам в Палату представителей Конгресса.

Рассуждая о военной операции США против Ирана, Трамп утверждал, что Соединенные Штаты обладают «самым лучшим оружием». «И, если вы заметили, я сказал производить его быстрее и в больших объемах, потому что нам нужно, чтобы все оно производилось в Америке», — заявил хозяин Белого дома.