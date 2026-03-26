0
0
159
НОВОСТИ

Трамп заявил, что распорядился ускорить производство оружия в США

10:20 26.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава американской администрации Дональд Трамп заявил, что распорядился ускорить производство оружия в США. Такое заявление он сделал в среду на ежегодном мероприятии по сбору средств, организованном комитетом Республиканской партии по выборам в Палату представителей Конгресса.

Рассуждая о военной операции США против Ирана, Трамп утверждал, что Соединенные Штаты обладают «самым лучшим оружием». «И, если вы заметили, я сказал производить его быстрее и в больших объемах, потому что нам нужно, чтобы все оно производилось в Америке», — заявил хозяин Белого дома.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Возврат к списку