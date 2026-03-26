США отменили военные учения с Аргентиной из-за конфликта с Ираном — СМИ
10:32 26.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США отменили военные учения Atlantic Dagger, которые должны были начаться в Аргентине 6 апреля, из-за конфликта с Ираном. Об этом сообщила газета Clarin со ссылкой на источники.
По их данным, сначала американская сторона под предлогом «оперативных причин» уведомила аргентинских коллег о переносе учений на июнь, однако затем новая дата также пропала из планов.
Учения Atlantic Dagger с участием сухопутных войск, военно-воздушных сил и морской пехоты США планировалось провести в Аргентине впервые. Они должны были охватить несколько провинций южноамериканской страны, в том числе Огненную Землю, Санта-Крус, Буэнос-Айрес и Кордову. По данным Clarin, США посчитали невозможной переброску в Аргентину войск и военно-транспортных самолетов Lockheed C-5 Galaxy, которые могут понадобиться на Ближнем Востоке.
Как отмечает издание, в то же время аргентинская сторона по-прежнему ожидает прихода американского авианосца USS Nimitz в конце апреля и своего участия в военно-морских учениях UNITAS, которые пройдут в сентябре в Перу.
