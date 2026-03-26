США отменили военные учения с Аргентиной из-за конфликта с Ираном — СМИ

10:32 26.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США отменили военные учения Atlantic Dagger, которые должны были начаться в Аргентине 6 апреля, из-за конфликта с Ираном. Об этом сообщила газета Clarin со ссылкой на источники.

По их данным, сначала американская сторона под предлогом «оперативных причин» уведомила аргентинских коллег о переносе учений на июнь, однако затем новая дата также пропала из планов.

Учения Atlantic Dagger с участием сухопутных войск, военно-воздушных сил и морской пехоты США планировалось провести в Аргентине впервые. Они должны были охватить несколько провинций южноамериканской страны, в том числе Огненную Землю, Санта-Крус, Буэнос-Айрес и Кордову. По данным Clarin, США посчитали невозможной переброску в Аргентину войск и военно-транспортных самолетов Lockheed C-5 Galaxy, которые могут понадобиться на Ближнем Востоке.

Как отмечает издание, в то же время аргентинская сторона по-прежнему ожидает прихода американского авианосца USS Nimitz в конце апреля и своего участия в военно-морских учениях UNITAS, которые пройдут в сентябре в Перу.

НОВОСТИ

11:20 26.03.2026
Отключения мобильного интернета — это новая нормальность, уверен Боярский
0
0
11:05 26.03.2026
Попытка сенатора Грэма добиться ввода войск США в Иран провалилась — законодатель Луна
0
59
11:00 26.03.2026
Власти США готовятся к сценарию повышения цен на нефть до $200 — Bloomberg
0
84
10:20 26.03.2026
Трамп заявил, что распорядился ускорить производство оружия в США
0
159
10:07 26.03.2026
Собянин: На месте пустыря в Бутовском лесопарке создали современный спорткластер
0
162
10:05 26.03.2026
БПЛА атаковали военную базу США в Саудовской Аравии — Tasnim
0
182
10:00 26.03.2026
Ученик напал на одноклассницу в Челябинске с сигнальным пистолетом
0
167
09:32 26.03.2026
Запасы дальнобойного высокоточного оружия США исчерпаны — Риттер
0
216
09:20 26.03.2026
Стармер разрешил британским войскам задерживать суда «теневого флота»
0
239
09:05 26.03.2026
Лукашенко и Ким Чен Ын подписали двусторонний договор о дружбе и сотрудничестве
0
258

Возврат к списку