Разговор Путина и Макрона прошел по инициативе Франции — Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Телефонный разговор президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона прошел по инициативе французской стороны. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Инициатива была французской стороны», — сообщил он и отметил, что Путин «неоднократно говорил о своей готовности вести диалог».