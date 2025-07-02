Чем меньше оружия поставляют Киеву, тем ближе окончание СВО — Песков
13:32 02.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уменьшение или прекращение западных поставок оружия Украине приближает окончание конфликта. На это указал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя приостановку поставок Вашингтоном.
«Насколько мы понимаем, причиной этого решения были пустые склады, нехватка этих вооружений на складах. Но в любом случае чем меньше оружия поставляется Украине — тем ближе окончание специальной военной операции», — сказал представитель Кремля.
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