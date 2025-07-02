Чем меньше оружия поставляют Киеву, тем ближе окончание СВО — Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уменьшение или прекращение западных поставок оружия Украине приближает окончание конфликта. На это указал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя приостановку поставок Вашингтоном.

«Насколько мы понимаем, причиной этого решения были пустые склады, нехватка этих вооружений на складах. Но в любом случае чем меньше оружия поставляется Украине — тем ближе окончание специальной военной операции», — сказал представитель Кремля.