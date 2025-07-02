Черчилль и другие исторические личности могут исчезнуть с британских банкнот — The Times
14:12 02.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Банк Англии рассматривает возможность замены изображений бывшего премьер-министра Уинстона Черчилля (1874-1965) и других исторических деятелей на банкнотах на другие «символы национальной идентичности». Об этом сообщила газета The Times.
Среди них называют каменное мегалитическое сооружение Стоунхендж, дуб, рыбу с картошкой фри и футбол. По данным издания, Центробанк Великобритании запускает серию общественных консультаций с целью предоставить британцам «возможность выразить в течение месяца мнение по поводу того, какую тематику они хотели бы видеть на следующей серии банкнот».
В настоящее время на денежных знаках Соединенного Королевства изображены также писательница Джейн Остин (1775-1817), художник Уильям Тернер (1775-1851) и математик Алан Тьюринг (1912-1954).
По словам главного кассира Банка Англии Виктории Клеланд, «банкноты — это больше, чем просто важное средство платежа, они отражают коллективную национальную идентичность и позволяют прославить Великобританию». «Интересно узнать, какие темы общественность хотела бы видеть на купюрах», — добавила она.
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