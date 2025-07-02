От концертов до модных показов: что готовят культурные площадки Москвы ко Дню семьи, любви и верности

14:34

В Москве более 50 культурных площадок Москвы предложат горожанам специальные программы в честь Дня семьи, любви и верности. По словам заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной, 5-13 июля в городе будут организованы тематические представления, спортивные соревнования, кинопоказы, творческие мастер-классы и другие активности. «Всего пройдет свыше 350 мероприятий для детей и взрослых. Среди них — квесты и конкурсы, выступления музыкальных и театральных коллективов, экскурсии, благотворительная ярмарка и литературные вечера», — сообщает заммэра.

Например, в музее-заповеднике «Царицыно» 5-8 июля состоятся концерты, интерактивные встречи, мастер-классы, кинопоказы, выставка «Семья — душа России». В Государственном Дарвиновском музее 5 июля будут проводить игры, посвященные семьям в мире животных, и познавательные прогулки по цветущей экотропе, а также устроят концерт на крыше. В усадьбе Кусково организуют семинар-практикум «Семейный диалог: как слышать и понимать друг друга», а также покажут музыкально-поэтическую программу. В Саду имени Н.Э. Баумана 5 и 6 июля пройдет фестиваль «Город неравнодушных», в рамках которого будут устроены мастер-классы и благотворительная ярмарка.

А в Доме Гоголя 8 июля проведут виртуальную экскурсию, посвященную истории города Мурома, с которым связана жизнь Петра и Февронии — святых, день памяти которых приходится на эту дату. В Доме культуры «Пересвет» состоится литературный квиз с вопросами о династиях Ростовых, Обломовых, Лариных и беседа о семейных ценностях героев русской классики.

Кинотеатры «Москино» устроят для горожан бесплатные показы, в частности можно будет увидеть анимационную ленту «Сказ о Петре и Февронии».