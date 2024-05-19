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МВД Ирана: Вертолет президента совершил жесткую посадку из-за тумана

17:17 19.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди подтвердил информацию о том, что вертолет президента исламской республики Эбрахима Раиси совершил жесткую посадку.

«Президент возвращался в одном из нескольких вертолетов, который совершил жесткую посадку из-за тумана. К этому району направляются группы спасателей, но из-за тумана и плохой погоды путь к месту может занять некоторое время», — сказал министр в эфире государственного телеканала IRIB.

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