0
0
193
НОВОСТИ

Сбер выдал первый льготный кредит по новой госпрограмме для бизнеса

14:38 20.07.2026

Сбер выдал первый кредит бизнесу на пополнение оборотных средств по сниженной ставке в рамках программы стимулирования кредитования (ПСК), которую 15 июля запустили Банк России и Корпорация МСП. Поддержку объемом 10 млн рублей получил производитель пластмассовых изделий в Нижнем Новгороде.

«Эта программа повышает доступность заемных средств для предпринимателей в условиях высоких ставок кредитования, – отметил Сергей Меламед, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка. – Ставка зафиксирована на год, лимиты позволяют закрыть потребности как малого предпринимателя, так и крупного производства. Мы видим большой интерес: за первую неделю поступило более 260 заявок на более чем 2,5 млрд рублей. Это подтверждает: компаниям сейчас критически важно иметь доступ к недорогим деньгам. Льготная ставка помогает повысить маржинальность бизнеса в период неопределенности. Наша задача — не просто выдать кредит по госпрограмме, а обеспечить предпринимателям финансовую устойчивость, чтобы владелец бизнеса мог спокойно планировать закупки сырья, выплачивать зарплаты и выполнять контракты».

В 2026 году малый и средний бизнес сможет привлечь по данной программе до 150 млрд рублей. Предприниматели получают от 500 тысяч до 500 млн рублей под ставку «ключ плюс 3%» сроком на один год.

Кредит доступен бизнесу из туристической отрасли, производства, логистики, ИТ и научно-технической деятельности, а также отдельным креативным индустриям. Воспользоваться программой также могут малые технологические компании и компании-участники региональных программ по повышению производительности труда.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:00 20.07.2026
Пентагон скрыл информацию о десятках раненых военных после ударов Ирана по Иордании — NYT
0
32
15:32 20.07.2026
Энди Бернэм вступил в должность премьера Британии
0
121
15:12 20.07.2026
Во Франции задержаны 111 человек по подозрению в поджогах
0
155
15:00 20.07.2026
Молдавия под давлением ЕС закупает газ РФ втридорога через посредников — политик
0
183
14:32 20.07.2026
Не имея успехов на фронте, ВСУ «кошмарят» мирное население Энергодара — Балицкий
0
243
14:12 20.07.2026
Переговоры с США невозможны, пока продолжаются американские атаки — иранский источник
0
251
14:00 20.07.2026
ВС РФ поразили грузовые ж/д составы ВСУ в Запорожской области
0
271
13:32 20.07.2026
Внешнеполитические ведомства РФ и США ведут скорее технические контакты — Песков
0
292
13:12 20.07.2026
У Украины нет запасов ракет к системам Patriot — депутат Верховной рады
0
310
13:11 20.07.2026
За 20 лет «Роснефть» обеспечила более 1 трлн долларов налоговых поступлений в российский бюджет
0
301

Возврат к списку