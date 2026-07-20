Сбер выдал первый льготный кредит по новой госпрограмме для бизнеса
14:38 20.07.2026
Сбер выдал первый кредит бизнесу на пополнение оборотных средств по сниженной ставке в рамках программы стимулирования кредитования (ПСК), которую 15 июля запустили Банк России и Корпорация МСП. Поддержку объемом 10 млн рублей получил производитель пластмассовых изделий в Нижнем Новгороде.
«Эта программа повышает доступность заемных средств для предпринимателей в условиях высоких ставок кредитования, – отметил Сергей Меламед, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка. – Ставка зафиксирована на год, лимиты позволяют закрыть потребности как малого предпринимателя, так и крупного производства. Мы видим большой интерес: за первую неделю поступило более 260 заявок на более чем 2,5 млрд рублей. Это подтверждает: компаниям сейчас критически важно иметь доступ к недорогим деньгам. Льготная ставка помогает повысить маржинальность бизнеса в период неопределенности. Наша задача — не просто выдать кредит по госпрограмме, а обеспечить предпринимателям финансовую устойчивость, чтобы владелец бизнеса мог спокойно планировать закупки сырья, выплачивать зарплаты и выполнять контракты».
В 2026 году малый и средний бизнес сможет привлечь по данной программе до 150 млрд рублей. Предприниматели получают от 500 тысяч до 500 млн рублей под ставку «ключ плюс 3%» сроком на один год.
Кредит доступен бизнесу из туристической отрасли, производства, логистики, ИТ и научно-технической деятельности, а также отдельным креативным индустриям. Воспользоваться программой также могут малые технологические компании и компании-участники региональных программ по повышению производительности труда.
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