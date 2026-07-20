Более 100 полицейских пострадали при разгоне марша в Нью-Дели

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Как минимум 118 полицейских и около 60 протестующих пострадали при разгоне шествия к парламенту Индии, организованного молодежным движением Cockroach Janta Party (CJP). Об этом сообщила столичная полиция.

Участники акции протеста в Нью-Дели «вели себя агрессивно и буйно, прибегая к насилию», и игнорировали требования полиции разойтись, подчеркивается в заявлении. «Протестующие забрасывали сотрудников полиции камнями и другими предметами, пытались прорвать полицейские заграждения, громили служебный и иной принадлежащий государству транспорт, наносили ущерб общественному имуществу и прибегали к масштабным насильственным действиям, создавая серьезную угрозу общественному порядку, безопасности и жизни сотрудников полиции, исполняющих свои служебные обязанности», — указано в заявлении. По данным правоохранительных органов, «в результате пострадали более 118 сотрудников полиции, включая офицеров, а также несколько сотрудниц». В полиции добавили, «что в ходе столкновений травмы получили и около 60 протестующих».

Как уточняется в заявлении, протестующие нанесли «значительный ущерб общественному имуществу». «В ходе инцидента было повреждено или уничтожено от 15 до 20 единиц государственного транспорта, а также другое государственное имущество», — отмечается в заявлении правоохранительных органов.

Задержано около 70 протестующих. «В отношении всех лиц, причастных к противоправным действиям и насилию, будут приняты строгие меры в соответствии с законом», — заверили в полиции.

В понедельник утром делийская полиция применила дубинки и слезоточивый газ против участников несанкционированной акции Chalo Sansad («Марш к парламенту»), молодежного движения CJP. Оно было образовано в мае после того, как председатель Верховного суда Индии Сурья Кант сравнил часть безработной молодежи с тараканами. CJP не зарегистрировано как политическая партия. В движении утверждают, что оно объединило уже 40 тыс. активистов. Нынешняя акция проводится после скандала с утечкой экзаменационных материалов и переносом медицинского экзамена. Несколько активистов CJP объявили голодовку.