Глава МИД Франции заявил о задержании в Иране двух французских дипломатов

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два сотрудника посольства Франции были задержаны иранскими спецслужбами на территории исламской республики для допроса. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

«Их без оснований удерживали в течение нескольких часов, допрашивали, а одного из них подвергли грубому обращению. В итоге им удалось вернуться в посольство, где они сейчас находятся в безопасности и ожидают возвращения во Францию в ближайшие часы», — написал он в соцсети X.

Задержание произошло в воскресенье вечером. Министр назвал произошедшее «актом запугивания» и «нарушением дипломатического иммунитета». Барро уточнил, что задержанные занимались в Иране реализацией французских программ «по поддержке гражданского общества», в частности неких иранских ученых и художников.