Молдавия тайно уступила Украине управление водами Днестра — мэр Кишинева

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мэр Кишинева Ион Чебан обвинил правительство Молдавии в фактической передаче Украине права на управление водными ресурсами пограничной реки Днестр. Об этом градоначальник заявил на заседании мэрии, комментируя предупреждение министра окружающей среды республики Георгия Хаждера о снижении уровня воды в Днестре.

«Некоторое время назад было заключено соглашение, по которому молдавская сторона уступила Украине 100% в том, что касается управления водными ресурсами на севере Республики Молдова. Этот документ засекречен и находится в министерстве иностранных дел. Что мы имеем: межправительственная комиссия по совместному использованию Днестра не функционирует, а самое серьезное — были допущены существенные уступки, которые при определенных обстоятельствах могут нанести ущерб Республике Молдова», — сказал Чебан.

На прошлой неделе Хаждер сообщил, что власти Молдавии были проинформированы украинской стороной о дефиците в водохранилище выше по течению. Министра окружающей среды заявил, что «Кишинев может остаться без воды», и обвинил в бездействии Чебана, который руководит оппозиционной правительству партией «Движение национальной альтернативы». В понедельник Чебан представил данные, согласно которым падение уровня воды в Днестре в этот период не фиксируются. В связи с этим мэр обвинил правительство в провоцировании паники, но собрал комиссию по чрезвычайным ситуациям, чтобы уточнить план действий на случай дефицита воды.

В 2012 году Молдавия и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в области охраны и устойчивого развития бассейна реки Днестр. Правительство и экологи республики выступали против украинских планов строительства шести гидроэлектростанций на реке, которая и без того сильно деградирует в последние годы. Новое правительство в Кишиневе декларирует безоговорочную поддержку Киева.