Молдавия тайно уступила Украине управление водами Днестра — мэр Кишинева
20:00 20.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мэр Кишинева Ион Чебан обвинил правительство Молдавии в фактической передаче Украине права на управление водными ресурсами пограничной реки Днестр. Об этом градоначальник заявил на заседании мэрии, комментируя предупреждение министра окружающей среды республики Георгия Хаждера о снижении уровня воды в Днестре.
«Некоторое время назад было заключено соглашение, по которому молдавская сторона уступила Украине 100% в том, что касается управления водными ресурсами на севере Республики Молдова. Этот документ засекречен и находится в министерстве иностранных дел. Что мы имеем: межправительственная комиссия по совместному использованию Днестра не функционирует, а самое серьезное — были допущены существенные уступки, которые при определенных обстоятельствах могут нанести ущерб Республике Молдова», — сказал Чебан.
На прошлой неделе Хаждер сообщил, что власти Молдавии были проинформированы украинской стороной о дефиците в водохранилище выше по течению. Министра окружающей среды заявил, что «Кишинев может остаться без воды», и обвинил в бездействии Чебана, который руководит оппозиционной правительству партией «Движение национальной альтернативы». В понедельник Чебан представил данные, согласно которым падение уровня воды в Днестре в этот период не фиксируются. В связи с этим мэр обвинил правительство в провоцировании паники, но собрал комиссию по чрезвычайным ситуациям, чтобы уточнить план действий на случай дефицита воды.
В 2012 году Молдавия и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в области охраны и устойчивого развития бассейна реки Днестр. Правительство и экологи республики выступали против украинских планов строительства шести гидроэлектростанций на реке, которая и без того сильно деградирует в последние годы. Новое правительство в Кишиневе декларирует безоговорочную поддержку Киева.
НОВОСТИ
- 19:20 20.07.2026
- Запрет Европейской ассоциации глухих на участие россиян в играх циничен — ВОГ РФ
- 18:40 20.07.2026
- Иран нанес удары по объектам США в Кувейте и Бахрейне — КСИР
- 18:15 20.07.2026
- Сбер ускоряет ИТ-разработку с помощью новой функциональности облачной версии GigaCode CLI
- 18:14 20.07.2026
- ИИ выходит на новый уровень: Сбер прогнозирует пятилетний рывок производительности в промышленности
- 18:13 20.07.2026
- Сбер: В ИИ Россия не выбирает между опенсорсом и корпоративными решениями – экосистема строится на их балансе
- 18:01 20.07.2026
- В Москве благоустроили сквер рядом с Центральным ипподромом — Собянин
- 18:00 20.07.2026
- Россия в рамках СВО борется за свое существование — Толстой
- 17:32 20.07.2026
- Оккупация севера Кипра войсками Турции нарушает международное право — кабмин Греции
- 17:12 20.07.2026
- Импорт пшеницы из РФ в Грузию в I полугодии вырос на 37,2%
- 17:00 20.07.2026
- 5 млн женщин и детей в Афганистане нуждаются в срочной продовольственной помощи — ООН
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать