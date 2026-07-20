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Иран нанес удары по объектам США в Кувейте и Бахрейне — КСИР

18:40 20.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) заявил о нанесении серии ударов по объектам военной инфраструктуры США в Кувейте и Бахрейне.

В заявлении КСИР указывается, что атака была проведена с помощью БПЛА и ракет в три этапа. «В ходе первого этапа была осуществлена атака на ангары хранения и технического обслуживания беспилотников американских подразделений, размещенных в аэропорту Эс-Сахир в Бахрейне, [в ходе] второго — на ангары подготовки катеров оперативной группы TF59 в порту Салман в Бахрейне, а в рамках третьего — на ангары, использовавшихся для размещения, обеспечения и оснащения подразделений морского спецназа на базе Арифджан в Кувейте», — приводит фрагмент заявления агентство Tasnim.

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