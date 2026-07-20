Иран нанес удары по объектам США в Кувейте и Бахрейне — КСИР
18:40 20.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) заявил о нанесении серии ударов по объектам военной инфраструктуры США в Кувейте и Бахрейне.
В заявлении КСИР указывается, что атака была проведена с помощью БПЛА и ракет в три этапа. «В ходе первого этапа была осуществлена атака на ангары хранения и технического обслуживания беспилотников американских подразделений, размещенных в аэропорту Эс-Сахир в Бахрейне, [в ходе] второго — на ангары подготовки катеров оперативной группы TF59 в порту Салман в Бахрейне, а в рамках третьего — на ангары, использовавшихся для размещения, обеспечения и оснащения подразделений морского спецназа на базе Арифджан в Кувейте», — приводит фрагмент заявления агентство Tasnim.
НОВОСТИ
- 18:15 20.07.2026
- Сбер ускоряет ИТ-разработку с помощью новой функциональности облачной версии GigaCode CLI
- 18:14 20.07.2026
- ИИ выходит на новый уровень: Сбер прогнозирует пятилетний рывок производительности в промышленности
- 18:13 20.07.2026
- Сбер: В ИИ Россия не выбирает между опенсорсом и корпоративными решениями – экосистема строится на их балансе
- 18:01 20.07.2026
- В Москве благоустроили сквер рядом с Центральным ипподромом — Собянин
- 18:00 20.07.2026
- Россия в рамках СВО борется за свое существование — Толстой
- 17:32 20.07.2026
- Оккупация севера Кипра войсками Турции нарушает международное право — кабмин Греции
- 17:12 20.07.2026
- Импорт пшеницы из РФ в Грузию в I полугодии вырос на 37,2%
- 17:00 20.07.2026
- 5 млн женщин и детей в Афганистане нуждаются в срочной продовольственной помощи — ООН
- 16:42 20.07.2026
- Собянин: Связка между МСД и улицей Академика Королева будет готова в 2026 году
- 16:32 20.07.2026
- Следователи из США расследуют преступления в отношении боснийских сербов — ТВ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать