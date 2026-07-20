Сбер ускоряет ИТ-разработку с помощью новой функциональности облачной версии GigaCode CLI
18:15 20.07.2026
Сбер добавил поддержку работы через командную строку в свой продукт — облачную версию (SaaS) ИИ-ассистента для разработчиков GigaCode. Новая функциональность ориентирована на корпоративных пользователей и открывает дополнительные сценарии применения для команд разработки.
Решение актуально для компаний, которые стремятся уменьшить операционные издержки и ускорить подключение инструментов в существующие пайплайны разработки. За счет использования облачной модели снижается порог входа для команд, которые не рассматривают внедрение ИИ-продуктов из-за сложности развертывания. Теперь доступ к возможностям мощного универсального агента, способного автономно решать задачи полного цикла (от составления детального плана и написания кода до его проверки, тестирования и контроля сборки), можно получить практически сразу без трудоемких локальных настроек и дополнительного оборудования.
Поддержка командной строки делает работу с ИИ-ассистентом более гибкой: разработчики в любой операционной системе могут вызывать генерацию кода, анализ и другие функции напрямую из терминала, встраивать их в CI/CD-процессы и автоматизировать рутинные задачи. Такой формат взаимодействия привычен для инженерных команд и упрощает интеграцию сервиса в уже сложившиеся рабочие практики.
«Расширение функциональности в продуктах Сбера отражает общий тренд на их адаптацию под разные модели потребления. Одни клиенты предпочитают локальные инсталляции и изолированные контуры, другие — облачные решения с быстрым доступом и масштабируемостью. Обновление GigaCode учитывает эти пожелания, предлагая более вариативное продуктовое портфолио», – отметил Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка.
ИИ-ассистент разработчика GigaCode CLI дает возможность получить доступ к более чем 30 ИИ-моделей для генерации и проверки кода, проведения тестов, рефакторинга.
Ранее Сбер внедрил инструмент командной строки в локальную версию решения, также ориентированную на корпоративный сегмент. GigaCode CLI позволяет уменьшить время на типовые операции. У разработчиков появляется больше времени на решение задач, где требуется участие человека, а не на исполнение рутинных процессов. Это помогает команде повысить продуктивность и сосредоточиться на целях, которые приносят реальную пользу бизнесу.
НОВОСТИ
- 18:40 20.07.2026
- Иран нанес удары по объектам США в Кувейте и Бахрейне — КСИР
- 18:14 20.07.2026
- ИИ выходит на новый уровень: Сбер прогнозирует пятилетний рывок производительности в промышленности
- 18:13 20.07.2026
- Сбер: В ИИ Россия не выбирает между опенсорсом и корпоративными решениями – экосистема строится на их балансе
- 18:01 20.07.2026
- В Москве благоустроили сквер рядом с Центральным ипподромом — Собянин
- 18:00 20.07.2026
- Россия в рамках СВО борется за свое существование — Толстой
- 17:32 20.07.2026
- Оккупация севера Кипра войсками Турции нарушает международное право — кабмин Греции
- 17:12 20.07.2026
- Импорт пшеницы из РФ в Грузию в I полугодии вырос на 37,2%
- 17:00 20.07.2026
- 5 млн женщин и детей в Афганистане нуждаются в срочной продовольственной помощи — ООН
- 16:42 20.07.2026
- Собянин: Связка между МСД и улицей Академика Королева будет готова в 2026 году
- 16:32 20.07.2026
- Следователи из США расследуют преступления в отношении боснийских сербов — ТВ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать