Шахматистка Полгар отклонила предложение премьера Венгрии занять пост президента

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гроссмейстер Юдит Полгар отклонила предложение премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра баллотироваться на выборах президента страны вместо отстраненного от этой должности Тамаша Шуйока.

«Я высоко ценю жест премьер-министра, предложившего независимому кандидату — человеку, стоящему вне партийной политики — занять пост президента, несмотря на значительный парламентский вес его партии. Однако я не чувствую в себе сил взять на себя историческую ответственность за объединение разделенной нации. Поэтому я не могу принять это приглашение», — написала она на своей странице в соцсети.