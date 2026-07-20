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Госдеп утверждает, что отношения РФ и Кубы несут «прямую угрозу» США

20:40 20.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская администрация утверждает, что отношения России и Кубы представляют «прямую угрозу» безопасности Соединенных Штатов.

«Куба и Россия все еще поддерживают прочные экономические и политические связи, которые лишь углубляются на фоне роста напряженности между Вашингтоном и Гаваной. Сегодня эти отношения правильнее характеризовать как стратегическое партнерство, представляющее не только прямую угрозу континентальной части Америки, но и бросающее вызов мощи и интересам Соединенных Штатов во всей Латинской Америке», — полагают авторы доклада, который был обнародован Госдепартаментом США. Ссылку на него разместил на своей странице в социальной сети X госсекретарь США Марко Рубио.

По версии авторов документа, для России Куба служит «ключевым вектором дестабилизации и подрыва» интересов США в ближайшей «сфере влияния» Вашингтона. Отношения между Москвой и Гаваной позволяют России «проецировать силу в регион без необходимости строить военные базы или поддерживать значительное военное присутствие», считают во внешнеполитическом ведомстве США.

Схожие обвинения в докладе изложены также в адрес Китая и Ирана. Кроме того, в нем говорится, что спецслужбы Кубы проникали «в высшие эшелоны правительства США». Наконец, Госдепартамент США выражает мнение, что Куба «вербовала и культивировала поколения американских активистов».

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