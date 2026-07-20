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Сбер: В ИИ Россия не выбирает между опенсорсом и корпоративными решениями – экосистема строится на их балансе

18:13 20.07.2026

Первый заместитель председателя правления Сбербанка, председатель Наблюдательного совета Альянса в сфере ИИ Александр Ведяхин на Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC) представил подход российского ИИ-сообщества к дилемме открытого кода и коммерческой тайны. По его словам, альянс выстраивает экосистему, где опенсорс и корпоративные решения работают в связке, а не противостоят друг другу.

Эксперт подчеркнул, что ставка на опенсорс решает стратегическую задачу — обеспечить разработчикам, исследователям и бизнесу прямой доступ к передовым российским LLM без необходимости обращаться к зарубежным аналогам. Это, по его оценке, укрепляет открытую ИИ-экосистему страны и даёт технологическую независимость на уровне инструментов.

«Любая команда с достаточными техническими ресурсами может брать готовую флагманскую модель и строить на ней свои сервисы и агентов, не тратя ресурсы на обучение собственной модели такого уровня с нуля. Открытая модель — это ещё и самый честный способ доказать качество: любой может тестировать и сравнивать», – сказал Ведяхин.

При этом Александр Ведяхин отметил, что бизнес требует предсказуемости, поэтому открытые модели дополняются корпоративными решениями. Такая двухуровневая модель позволяет разработчикам начинать с опенсорса для экспериментов и переходить к промышленному внедрению с гарантированной поддержкой поставщика.

«Разработчик может начать с опенсорса для экспериментов, а для промышленного внедрения прийти к нам как к поставщику. Это не противоречие, а бесшовный путь от идеи до продукта», – подчеркнул Ведяхин.

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