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Запрет Европейской ассоциации глухих на участие россиян в играх циничен — ВОГ РФ

19:20 20.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запрет Европейской спортивной ассоциации глухих на участие детей из России в юношеских играх особо циничен, заявил ТАСС глава Всероссийского общества глухих (ВОГ) Александр Бочков.

Ранее Германская ассоциация спорта глухих по согласованию с властями ФРГ решила не допускать россиян к участию в Европейских юношеских играх глухих.

«Особенно цинично выглядят действия Европейской спортивной ассоциации глухих, наносящей удар по невинным детям, лишенным слуха, которые виновны лишь в том, что „родились в джунглях“, — сказал он.

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