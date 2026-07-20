ИИ выходит на новый уровень: Сбер прогнозирует пятилетний рывок производительности в промышленности
18:14 20.07.2026
Технологии искусственного интеллекта уже стали неотъемлемой частью финансового сектора, однако основной потенциал для роста глобальной производительности в ближайшие годы лежит за пределами банковской сферы. Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC) заявил, что наибольшие изменения в эффективности труда ожидаются в промышленности, которая только начинает свой путь к умному производству.
По его словам, в финансах, где работа строится исключительно на данных, ИИ стал «низко висящим плодом», приносящим быстрые и измеримые результаты — от анализа рисков до персонализированных предложений. В реальном же секторе экономики цифровая трансформация только набирает обороты: промышленные предприятия пока заняты сбором данных и подключением станков к мониторингу, но главный прорыв ещё впереди.
Эксперты Сбера отмечают, что помимо промышленности драйвером роста также станет здравоохранение. В ближайшие годы ИИ перейдёт от вспомогательного инструмента диагностики к роли персонального ассистента. «Последний рубеж» в этой сфере — создание ИИ-врача в смартфоне каждого человека, способного выявлять болезни задолго до появления первых симптомов.
Производительность труда, по мнению Александра Ведяхина, будет расти за счёт трёх ключевых факторов: тотальной автоматизации рутинных задач (один сотрудник с ИИ сможет выполнять работу нескольких человек), интеллектуальной поддержки принятия решений на основе массивов данных, недоступных для обработки человеком, а также создания принципиально новых продуктов и сервисов.
«Наибольший рост производительности в ближайшие пять лет мы ожидаем в промышленности — там огромный потенциал. Сейчас промышленность находится на начальном этапе цифровизации: сбор данных, подключение станков к системам мониторинга. Переход к полностью автономным производствам, где мультиагентные системы управляют технологическими процессами, — это колоссальный вызов. Но именно там скрыта основная эффективность. Мы видим, что искусственный интеллект трансформирует все отрасли, но глубина этой трансформации разная. В финансовом секторе работать с ИИ проще, потому что там работают с данными, а данные — это топливо для ИИ, своего рода плод, который висит низко. Однако для долгосрочного экономического роста нам необходимо браться за более сложные задачи. Уверен, что внедрение автономных систем в промышленности и развитие персонализированной медицины на основе ИИ станут главными драйверами изменений в ближайшей перспективе», – сказал Ведяхин.
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