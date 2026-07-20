В Москве благоустроили сквер рядом с Центральным ипподромом — Собянин

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Процесс реконструкции и реставрации Центрального московского ипподрома позволил преобразить и ближайшие городские территории. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, завершилось благоустройство сквера возле ипподрома. «Получилось уютное общественное пространство в едином стиле с ипподромом, основанным в 1834 году, - отметил глава города. - Оборудовали удобные тротуары, установили скамейки, фонари с чугунными опорами в классическом стиле. Обновили композицию Роксаны Кирилловой «Купание лошадей». Убрали под землю воздушные кабельные линии. Украсили сквер газоном, цветниками и новыми деревьями».

Также идет благоустройство Беговой и Скаковой улиц, а также Беговой и Скаковой аллей – этот процесс планируется завершить к предстоящей осени.

Идет и комплексная реконструкция самого ипподрома. Там обустраивают новые пешеходные зоны, создают променад между главным корпусом и конным стадионом, который будет открыт для всех желающих в дни, свободные от спортивных событий. «Готовится зона отдыха с искусственным декоративным водоемом», — сообщил градоначальник.

Проводится реставрация исторических пилонов, расположенных на въезде на Беговую аллею со стороны Ленинградского проспекта. Специалисты удаляют поздние отделочные слои и готовят конструкции к восстановлению кирпичной кладки, укреплению сохранившихся элементов и устранению трещин.

Напомним, комплексная реконструкция и реставрация Центрального московского ипподрома позволит не только сохранить важный исторический объект для потомков, но и интегрировать его в современную городскую среду. Также будет создано современное и многофункциональное пространство для любителей конного спорта и коневодства. После реконструкции в Москве появится один из лучших ипподромов мира. Проект создания современного конноспортивного комплекса на территории Центрального московского ипподрома в Беговом районе включен в список инвестиционных приоритетных проектов столицы.