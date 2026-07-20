В Москве благоустроили сквер рядом с Центральным ипподромом — Собянин
18:01 20.07.2026
Процесс реконструкции и реставрации Центрального московского ипподрома позволил преобразить и ближайшие городские территории. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, завершилось благоустройство сквера возле ипподрома. «Получилось уютное общественное пространство в едином стиле с ипподромом, основанным в 1834 году, - отметил глава города. - Оборудовали удобные тротуары, установили скамейки, фонари с чугунными опорами в классическом стиле. Обновили композицию Роксаны Кирилловой «Купание лошадей». Убрали под землю воздушные кабельные линии. Украсили сквер газоном, цветниками и новыми деревьями».
Также идет благоустройство Беговой и Скаковой улиц, а также Беговой и Скаковой аллей – этот процесс планируется завершить к предстоящей осени.
Идет и комплексная реконструкция самого ипподрома. Там обустраивают новые пешеходные зоны, создают променад между главным корпусом и конным стадионом, который будет открыт для всех желающих в дни, свободные от спортивных событий. «Готовится зона отдыха с искусственным декоративным водоемом», — сообщил градоначальник.
Проводится реставрация исторических пилонов, расположенных на въезде на Беговую аллею со стороны Ленинградского проспекта. Специалисты удаляют поздние отделочные слои и готовят конструкции к восстановлению кирпичной кладки, укреплению сохранившихся элементов и устранению трещин.
Напомним, комплексная реконструкция и реставрация Центрального московского ипподрома позволит не только сохранить важный исторический объект для потомков, но и интегрировать его в современную городскую среду. Также будет создано современное и многофункциональное пространство для любителей конного спорта и коневодства. После реконструкции в Москве появится один из лучших ипподромов мира. Проект создания современного конноспортивного комплекса на территории Центрального московского ипподрома в Беговом районе включен в список инвестиционных приоритетных проектов столицы.
НОВОСТИ
- 18:40 20.07.2026
- Иран нанес удары по объектам США в Кувейте и Бахрейне — КСИР
- 18:15 20.07.2026
- Сбер ускоряет ИТ-разработку с помощью новой функциональности облачной версии GigaCode CLI
- 18:14 20.07.2026
- ИИ выходит на новый уровень: Сбер прогнозирует пятилетний рывок производительности в промышленности
- 18:13 20.07.2026
- Сбер: В ИИ Россия не выбирает между опенсорсом и корпоративными решениями – экосистема строится на их балансе
- 18:00 20.07.2026
- Россия в рамках СВО борется за свое существование — Толстой
- 17:32 20.07.2026
- Оккупация севера Кипра войсками Турции нарушает международное право — кабмин Греции
- 17:12 20.07.2026
- Импорт пшеницы из РФ в Грузию в I полугодии вырос на 37,2%
- 17:00 20.07.2026
- 5 млн женщин и детей в Афганистане нуждаются в срочной продовольственной помощи — ООН
- 16:42 20.07.2026
- Собянин: Связка между МСД и улицей Академика Королева будет готова в 2026 году
- 16:32 20.07.2026
- Следователи из США расследуют преступления в отношении боснийских сербов — ТВ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать