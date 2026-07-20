0
0
117
НОВОСТИ

В Москве благоустроили сквер рядом с Центральным ипподромом — Собянин

18:01 20.07.2026

Процесс реконструкции и реставрации Центрального московского ипподрома позволил преобразить и ближайшие городские территории. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, завершилось благоустройство сквера возле ипподрома. «Получилось уютное общественное пространство в едином стиле с ипподромом, основанным в 1834 году, - отметил глава города. - Оборудовали удобные тротуары, установили скамейки, фонари с чугунными опорами в классическом стиле. Обновили композицию Роксаны Кирилловой «Купание лошадей». Убрали под землю воздушные кабельные линии. Украсили сквер газоном, цветниками и новыми деревьями».

Также идет благоустройство Беговой и Скаковой улиц, а также Беговой и Скаковой аллей – этот процесс планируется завершить к предстоящей осени.

Идет и комплексная реконструкция самого ипподрома. Там обустраивают новые пешеходные зоны, создают променад между главным корпусом и конным стадионом, который будет открыт для всех желающих в дни, свободные от спортивных событий. «Готовится зона отдыха с искусственным декоративным водоемом», — сообщил градоначальник.

Проводится реставрация исторических пилонов, расположенных на въезде на Беговую аллею со стороны Ленинградского проспекта. Специалисты удаляют поздние отделочные слои и готовят конструкции к восстановлению кирпичной кладки, укреплению сохранившихся элементов и устранению трещин.

Напомним, комплексная реконструкция и реставрация Центрального московского ипподрома позволит не только сохранить важный исторический объект для потомков, но и интегрировать его в современную городскую среду. Также будет создано современное и многофункциональное пространство для любителей конного спорта и коневодства. После реконструкции в Москве появится один из лучших ипподромов мира. Проект создания современного конноспортивного комплекса на территории Центрального московского ипподрома в Беговом районе включен в список инвестиционных приоритетных проектов столицы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:40 20.07.2026
Иран нанес удары по объектам США в Кувейте и Бахрейне — КСИР
0
95
18:15 20.07.2026
Сбер ускоряет ИТ-разработку с помощью новой функциональности облачной версии GigaCode CLI
0
117
18:14 20.07.2026
ИИ выходит на новый уровень: Сбер прогнозирует пятилетний рывок производительности в промышленности
0
112
18:13 20.07.2026
Сбер: В ИИ Россия не выбирает между опенсорсом и корпоративными решениями – экосистема строится на их балансе
0
110
18:00 20.07.2026
Россия в рамках СВО борется за свое существование — Толстой
0
150
17:32 20.07.2026
Оккупация севера Кипра войсками Турции нарушает международное право — кабмин Греции
0
196
17:12 20.07.2026
Импорт пшеницы из РФ в Грузию в I полугодии вырос на 37,2%
0
241
17:00 20.07.2026
5 млн женщин и детей в Афганистане нуждаются в срочной продовольственной помощи — ООН
0
252
16:42 20.07.2026
Собянин: Связка между МСД и улицей Академика Королева будет готова в 2026 году
0
284
16:32 20.07.2026
Следователи из США расследуют преступления в отношении боснийских сербов — ТВ
0
306

Возврат к списку