Переговоры с США невозможны, пока продолжаются американские атаки — иранский источник

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тегеран считает невозможным возобновление переговоров с Вашингтоном, пока США продолжают наносить удары по территории Ирана. Об этом ТАСС сообщил иранский источник.

«К сожалению, на данный момент они [США] атакуют нас. А когда они нападают, мы не можем начать переговоры. Говорить о переговорах в этой ситуации неприемлемо», — подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что если Вашингтон действительно намерен вернуться к переговорам, то прежде должен прекратить нападения и бомбардировки Ирана. «Если они [США] хотят начать переговоры, они должны прекратить нападать и бомбить нашу страну», — заявил источник.