За 20 лет «Роснефть» обеспечила более 1 трлн долларов налоговых поступлений в российский бюджет

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Со дня начала торгов акциями «Роснефти» на Московской бирже 19 июля исполнилось 20 лет. Первичное размещение акций компании, проведенное в 2006 году, стало крупнейшим в России и пятым за всю историю мирового фондового рынка. За эти годы «Роснефть» стала системообразующим предприятием, формирующим основу экономики РФ, обеспечив более 1 трлн долларов налоговых поступлений в бюджеты разного уровня и став ключевым поставщиком иностранной валюты на внутренний рынок. «Роснефть», благодаря успешному приобретению активов, стала не только крупнейшей нефтяной компанией РФ, но и вошла в число глобальных лидеров нефтегазовой отрасли. Это одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний мира, которая способна вести все виды работ - от разведки и добычи до сбыта нефтепродуктов. Сделки с участием компании обеспечили России доходы в объеме около 70 млрд долларов.

«Роснефть» много лет находится в лидерах российского фондового рынка по рыночной капитализации, а ее ценные бумаги остаются одними из самых надежных и ликвидных инструментов. Они популярны у частных инвесторов и регулярно входят в «народный портфель» Московской биржи. При этом «Роснефть» первая из российских компаний с госучастием перешла на выплату дивидендов от чистой прибыли по МСФО. Дивиденды выплачиваются непрерывно уже более 25 лет, а база их расчета остается неизменной с 2011 года. С момента выхода компании на Московскую биржу общая сумма дивидендов «Роснефти» составила 3,7 трлн рублей, а число акционеров увеличилось более чем в 10 раз – до 1,7 млн инвесторов.