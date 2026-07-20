15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Молдавия под давлением Брюсселя закупает российский газ втридорога через посредников из Евросоюза, который наращивает объемы закупок СПГ в России. Об этом заявила лидер партии «Великая Молдова» Виктория Фуртунэ.

«Крупным экономикам — прагматизм. Молдове — идеология. В первой половине 2026 года страны ЕС импортировали 9,89 млн тонн российского сжиженного природного газа с проекта „Ямал СПГ“ — на 18% больше, чем годом ранее», — написала политик в своем телеграм-канале. По ее словам, крупнейшими покупателями стали Франция, Бельгия и Испания. Фуртунэ обвинила власти Молдавии в двойных стандартах.

«В темноте, но без вас» — именно так звучала формула правления ПДС (правящая Партия действия и солидарности — прим. ТАСС). Именно это говорили нам, гражданам Республики Молдова, когда тарифы стремительно росли, когда счета превышали пенсии, когда зимой люди были вынуждены выбирать между отоплением и лекарствами. Нам объясняли, что холод — это достоинство, бедность — это европеизация, а выросшие в 6-7 раз счета — это цена свободы», — напомнила Фуртунэ. Она призвала правительство «проводить энергетическую политику, исходя из национальных интересов, и обеспечить стране доступные и диверсифицированные источники энергии».

Молдавия переживает энергетический кризис после прихода к власти президента Майи Санду и ПДС, которые взяли курс на разрыв отношений с Россией. В 2021 году тарифы на газ увеличились в семь раз, что привело к инфляции, которая превысила 30% в годовом исчислении и спровоцировала акции протеста. В этой ситуации правительство заявило, что избавилось от зависимости от «Газпрома», и начало скрывать от населения закупочные цены на газ. «Газпром» был вынужден прекратить поставки в Молдавию с января 2025 года после того, как Украина запретила транзит через свою территорию, а Кишинев отказался урегулировать проблему долга за потребленное топливо.