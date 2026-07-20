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НОВОСТИ

Энди Бернэм вступил в должность премьера Британии

15:32 20.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый лидер правящей Лейбористской партии Великобритании Энди Бернэм вступил в должность премьер-министра, получив мандат на формирование правительства от короля Карла III. Кадры аудиенции, состоявшейся в Букингемском дворце, распространила пресс-служба монарха.

Теперь 56-летний Бернэм направится в расположенную неподалеку премьерскую резиденцию на Даунинг-стрит, где выступит с обращением к жителям Соединенного Королевства. Он стал уже третьим премьер-министром, которого утвердил Карл III, занявший королевский трон в сентябре 2022 года.

Чуть ранее монарх принял отставку Кира Стармера.

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