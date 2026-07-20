Во Франции задержаны 111 человек по подозрению в поджогах

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники правоохранительных органов Франции задержали 111 человек по подозрению в поджогах, которые привели к природным пожарам на территории республики. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес в эфире радио France Inter.

«К настоящему моменту по всей Франции было задержано 111 подозреваемых, причем подавляющее большинство из них признают свою вину», — сказал он.

По словам министра, с начала года по всей стране от природных пожаров пострадали территории общей площадью почти 40 тыс. гектаров. По словам Нуньеса, сильный ветер и засуха являются неблагоприятными факторами для распространения огня и в этом году природные пожары распространились за пределы южных регионов — наиболее заметный пожар произошел в 70 км к югу от Парижа в районе коммуны Фонтенбло, где выгорело более 2 тыс. гектаров растительности.

В понедельник национальная метеослужба Meteo-France объявила о высоком риске лесных пожаров в 27 департаментах, а в шести департаментах ввела предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. Кроме того, на всей территории европейской части Франции с прошлой недели официально введены ограничения на использование водных ресурсов из-за засухи, в 43 департаментах в отдельных районах объявлено кризисное положение.