У Украины нет запасов ракет к системам Patriot — депутат Верховной рады

13:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не обладает запасами ракет к системам ПВО Patriot, а поставки обещанных боеприпасов начнутся лишь через несколько лет. Об этом заявил депутат Верховной рады Максим Бужанский.

«Ракеты к Patriot будут, но они будут через несколько лет. То есть запаса ракет у нас нет», — сказал он в эфире YouTube-канала Politeka Online не приведя подробностей.

Власти Украины регулярно жалуются на дефицит боеприпасов к системам ПВО, состоящим на вооружении ВСУ, и просят западные страны увеличить поставки соответствующих вооружений.