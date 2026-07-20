ВС РФ поразили грузовые ж/д составы ВСУ в Запорожской области

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные поразили железнодорожные составы ВСУ, используемые для доставки грузов военного назначения в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Кадры объективного контроля серии ударов расчетами беспилотных летательных аппаратов „Герань“ по железнодорожным составам ВСУ, используемых для доставки грузов военного назначения в Запорожской области. Регулярные удары по объектам железнодорожной инфраструктуры и локомотивов, задействованных в снабжении войск, нарушают транспортную логистику ВСУ. Успешное поражение целей подтверждается средствами объективного контроля в режиме реального времени», — сказали там.