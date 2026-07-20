Внешнеполитические ведомства РФ и США ведут скорее технические контакты — Песков
13:32 20.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Внешнеполитические ведомства России и США осуществляют контакты скорее технического характера. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«По линии министерств иностранных дел, по линии дипломатических ведомств разумеется контакты, скорее технические, осуществляются», — отметил представитель Кремля.
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