Внешнеполитические ведомства РФ и США ведут скорее технические контакты — Песков

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13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Внешнеполитические ведомства России и США осуществляют контакты скорее технического характера. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По линии министерств иностранных дел, по линии дипломатических ведомств разумеется контакты, скорее технические, осуществляются», — отметил представитель Кремля.