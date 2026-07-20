14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины, не имея успехов на фронте, стараются «кошмарить» мирное население города — спутника Запорожской АЭС Энергодара, бьют по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщил во время встречи с Владимиром Путиным губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Город атомщиков (Энергодар): сложилась сложная ситуация, но контролируемая. Противник, не имея сегодня никаких успехов на фронте, может быть скажу не парламентским языком, кошмарит мирное население: выбивает инфраструктуру, бьет по аптекам, бьет по населенным пунктам, связанных с жизнедеятельностью и обеспечением. Вооруженные силы [России] принимают все меры к тому, чтобы сегодня эту задачу решить», — сказал Балицкий.