Путин лично встретил иностранных лидеров перед парадом Победы

10:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин перед парадом Победы на Красной площади лично встретил в Гербовом зале Кремля иностранных лидеров, приглашенных на 9 Мая в качестве гостей.



В частности, в праздновании 79-й годовщины Победы участвуют президенты стран бывшего Советского Союза: Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана. Также на торжества в Москву прилетели руководители Гвинеи-Бисау, Кубы, Лаоса.



