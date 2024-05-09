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Путин лично встретил иностранных лидеров перед парадом Победы

10:10 09.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин перед парадом Победы на Красной площади лично встретил в Гербовом зале Кремля иностранных лидеров, приглашенных на 9 Мая в качестве гостей.

В частности, в праздновании 79-й годовщины Победы участвуют президенты стран бывшего Советского Союза: Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана. Также на торжества в Москву прилетели руководители Гвинеи-Бисау, Кубы, Лаоса.

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