Байден распорядился направить Украине военную помощь на $400 млн

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден распорядился направить Киеву военную помощь в размере $400 млн. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Как отмечается в документе, американский лидер «предоставил госсекретарю США полномочия <…> выделить оборонной продукции и услуг Министерства обороны США, военной подготовки и обучения с целью помощи Украине на общую сумму до $400 млн».