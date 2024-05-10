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НОВОСТИ

Байден распорядился направить Украине военную помощь на $400 млн

20:30 10.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден распорядился направить Киеву военную помощь в размере $400 млн. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Как отмечается в документе, американский лидер «предоставил госсекретарю США полномочия <…> выделить оборонной продукции и услуг Министерства обороны США, военной подготовки и обучения с целью помощи Украине на общую сумму до $400 млн».

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