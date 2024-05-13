Минздрав РФ выявил существенные отклонения по финансированию скорой помощи — Голикова

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство здравоохранения России выявило существенные отклонения по организации финансирования скорой медицинской помощи в субъектах страны. Об этом сообщила кандидат на пост вице-премьера по социальным вопросам Татьяна Голикова на пленарном заседании в Госдуме.

«Минздравом проведены консультации со всеми регионами, где обращались сотрудники скорой медицинской помощи. Выявлены существенные отклонения по организации финансирования скорой медицинской помощи в субъектах, по нашим оценкам, примерно 9 млрд рублей в целом по РФ отвлечены с целью финансирования скорой медицинской помощи. Поэтому регионам поручено устранить перекосы, которые у них образовались», — сказала она.

Минздрав до 1 июня должен представить информацию по этому вопросу в правительство РФ.