Планов по взятию Харькова на сегодняшний день нет — Путин
13:20 17.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Планов по взятию Харькова на сегодняшний день нет, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.
«Что касается Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет», — ответил он на соответствующий вопрос.
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