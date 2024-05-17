Планов по взятию Харькова на сегодняшний день нет — Путин

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Планов по взятию Харькова на сегодняшний день нет, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

«Что касается Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет», — ответил он на соответствующий вопрос.