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НОВОСТИ

Планов по взятию Харькова на сегодняшний день нет — Путин

13:20 17.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Планов по взятию Харькова на сегодняшний день нет, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

«Что касается Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет», — ответил он на соответствующий вопрос.

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