Власти ДНР не могут подтвердить присутствие войск Франции на территории Украины

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Донецкой Народной Республики пока не имеют подтверждений присутствия войск Франции на территории Украины, хотя попадаются наемники из этой и других стран Запада, сообщил в эфире телеканала «Россия-24» глава региона Денис Пушилин.



Ранее военкор из Франции Кристель Нэан, живущая и работающая в ДНР, рассказала в интервью ТАСС, что французские военные уже воюют на стороне Вооруженных сил Украины. По ее словам, это могут быть кадровые военные или бывшие военнослужащие французской армии.



«Информации, которая может свидетельствовать о том, что войска Франции присутствуют на территории оставшейся части Украины, пока нет. Наемники из Франции, а также ряда других стран, по свидетельствам и по данным Следственного комитета, все-таки присутствуют. Но это все-таки не войска», — сказал Пушилин.



Глава ДНР добавил, что с 2014 года в Донбассе присутствует достаточно большое количество военных советников западных стран, в том числе Франции.





