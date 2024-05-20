Власти ДНР не могут подтвердить присутствие войск Франции на территории Украины
14:20 20.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ранее военкор из Франции Кристель Нэан, живущая и работающая в ДНР, рассказала в интервью ТАСС, что французские военные уже воюют на стороне Вооруженных сил Украины. По ее словам, это могут быть кадровые военные или бывшие военнослужащие французской армии.
«Информации, которая может свидетельствовать о том, что войска Франции присутствуют на территории оставшейся части Украины, пока нет. Наемники из Франции, а также ряда других стран, по свидетельствам и по данным Следственного комитета, все-таки присутствуют. Но это все-таки не войска», — сказал Пушилин.
Глава ДНР добавил, что с 2014 года в Донбассе присутствует достаточно большое количество военных советников западных стран, в том числе Франции.
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