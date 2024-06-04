На Чистых играх россияне собрали более 200 тонн мусора

19:22

В России подвели итоги весенних Чистых игр – командных соревнований по сбору и сортировке мусора. От Петропавловска-Камчатского до Калининграда в весеннем сезоне прошло 146 игр в 98 населенных пунктах страны, что стало новым рекордом. Участники игр, объединившись в 3 тыс. команд, собрали 202 т мусора или 14 тыс. мешков отходов разных фракций: пластика, металла, стекла, батареек, крупногабаритного и прочего смешанного мусора. Больше половины собранного мусора пошло на переработку и повторное производство.

Сбер вновь поддержал всероссийский турнир в статусе генерального партнера, активно рассказывая о проекте и анонсируя игры на своей платформе по полезным привычкам и волонтерству «Сберегаем вместе». Волонтеры Сбера очищали от мусора природные зоны в десятках регионах страны вместе с другими экоактивистами.

«В этом году сотрудничество Чистых игр и Сбера вновь показало отличный результат по числу экосоревнований и городов-участников. Мы провели 146 игр в 98 населенных пунктах страны, в которых приняли участие 120 команд от банка. А в Красногорске, Перми и Саранске волонтерские команды Сбера победили, собрав больше всего отходов, – рассказала старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова. – В России ежегодно образуется до 60 млн т бытовых отходов. В прошлом году доля направленных на переработку отходов в стране увеличилась до 53%, а на утилизацию – до 13%. И проведение таких игр по сбору и сортировке мусора – это еще один посильный вклад всех неравнодушных жителей нашей страны в сохранение окружающей среды в своих городах и регионах. Отлично, что с каждым «чистым» сезоном увлеченных добрыми делами в нашей стране становится все больше, что на игры приходят целыми семьями. Мы, в свою очередь, стараемся сделать эти мероприятия еще более интересными: проводим мастер-классы, викторины и розыгрыши».

Так, в Вологде, Астрахани, Красногорске, Махачкале, Омске, Уфе и ряде других городов взрослые и дети приняли участие в творческих мастер-классах по раскраске шоперов, конкурсе артефактов по поиску самой интересной находки за время игры и викторине с розыгрышем призов от Сбера и платформы «Сберегаем вместе».

В каждом городе страны Чистые игры имели свои особенности. Больше всего людей – 2 тыс. человек – пришли на акцию в Вологде. Город второй сезон подряд проводит самые масштабные по количеству участников соревнования. В подмосковном музее-заповеднике «Архангельское» игры состоялись в том числе на воде: команды очищали акваторию на байдарках и каяках. В Московском регионе впервые в истории Чистых игр волонтеры собирали одноразовую посуду, чтобы после ее инновационной переработки с помощью спор грибов изготовить из вторсырья стройматериалы, мебель и элементы декора. Порой на играх находили и неожиданные вещи: например, в Чебоксарах ребята обнаружили брошенный автомобиль и взяли приз игры за лучший артефакт.

Российский этап «Евразийского Кубка чистоты» является частью масштабной серии экологических мероприятий Сбера «Зеленая весна», которая объединяет тысячи неравнодушных к природе людей по всей стране.

Всего с 20 по 29 апреля в рамках международного чемпионата «Евразийский Кубок чистоты» экосоревнования также прошли в Армении, Молдове, Белоруссии, Азербайджане, Таджикистане, Казахстане, Киргизии и Узбекистане.

Чистые игры – командные соревнования по очистке зеленых территорий, в которых участники соревнуются в сборе и сортировке мусора и выигрывают призы. В каждой игре участвуют от 30 до 1500 человек, которые за час собирают от 0,5 до 20 т мусора – в разы больше, чем на обычных субботниках. Игры проходят в формате фестиваля: с ведущим, музыкой, пикником. Цель Чистых игр – не только очистить леса и водоемы, но и вовлечь жителей в эковолонтерское движение, благоустроить и развить территории. Чистые игры проходят в России с 2014 года, в 2023 году экотурнир впервые состоялся как международный чемпионат – соревнования прошли в странах СНГ.