Российские инвестиции в белорусскую экономику в 2024 году выросли на 20% — министр
14:12 06.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр экономики Белоруссии Юрий Чеботарь сообщил о росте российских инвестиций в белорусскую экономику, в текущем году уже на 20%.
«В прошлом году — плюс 30% поступлений российских инвестиций в белорусскую экономику, с начала года — еще плюс 20%», — сказал министр на проходящей в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) дискуссионной сессии «Союзное государство: 25 лет интеграции — итоги и новые задачи». Он напомнил, что страны подписали совместный план по взаимному наращиванию инвестиций, дает эффект скоординированная инвестиционная политика.
Также он сообщил, что на общем рынке Белоруссии и России работает более 2 тыс. совместных предприятий и организаций с российским и белорусским капиталами. «Это важно, это создает фундамент сегодняшнего и будущего товарооборота», — сказал Чеботарь.
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