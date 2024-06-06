США против ударов американским оружием по Москве — Байден
15:32 06.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты не поддерживают нанесение ударов американским оружием по Москве и Кремлю. Об этом заявил президент США Джо Байден.
«Мы не разрешаем наносить удары на 200 миль (около 320 км — прим. ТАСС) вглубь России и не разрешаем наносить удары по Москве, по Кремлю», — сказал он в интервью телеканалу ABC. По словам главы государства, оружие разрешается использовать «вблизи границы <…> для атаки конкретных целей на Украине».
НОВОСТИ
- 15:12 06.06.2024
- Nvidia обогнала Apple и стала второй самой дорогой компанией в мире — Reuters
- 15:00 06.06.2024
- Венгрия не будет отменять запрет на поставки украинского зерна — Сийярто
- 14:48 06.06.2024
- Аэропорт Оренбурга обретет новый облик благодаря Сберу
- 14:32 06.06.2024
- По всей линии фронта в Харьковской области идут тяжелые бои — Ганчев
- 14:12 06.06.2024
- Российские инвестиции в белорусскую экономику в 2024 году выросли на 20% — министр
- 14:10 06.06.2024
- Сбер создал базу знаний для разработки инклюзивных услуг
- 14:08 06.06.2024
- BI.ZONE и «Группа Астра» поддержат переход российского бизнеса на отечественное программное обеспечение
- 14:00 06.06.2024
- Компания Илона Маска построит в США самый большой в мире суперкомпьютер — СМИ
- 13:32 06.06.2024
- НАТО не планирует отправлять войска на Украину — Столтенберг
- 13:20 06.06.2024
- Песков не стал уточнять, кому РФ может поставить оружие для борьбы с Западом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать