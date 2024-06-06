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НОВОСТИ

США против ударов американским оружием по Москве — Байден

15:32 06.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не поддерживают нанесение ударов американским оружием по Москве и Кремлю. Об этом заявил президент США Джо Байден.

«Мы не разрешаем наносить удары на 200 миль (около 320 км — прим. ТАСС) вглубь России и не разрешаем наносить удары по Москве, по Кремлю», — сказал он в интервью телеканалу ABC. По словам главы государства, оружие разрешается использовать «вблизи границы <…> для атаки конкретных целей на Украине».

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