0
0
127
НОВОСТИ

Очередь на проезд по Крымскому мосту со стороны Тамани превысила 1100 машин

15:00 30.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Очередь на Крымский мост увеличилась до 1 130 автомобилей с обеих сторон. Об этом сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мосту.

«В очереди со стороны Тамани находится 810 транспортных средств. Ожидание около трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 320 транспортных средств. Ожидание около часа», — говорится в сообщении, опубликованном в 14:00 мск.

В 07:00 мск очередь на Крымский мост со стороны Тамани составляла 175 автомобилей, в 11:00 — 728, со стороны Керчи тогда очереди не было.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:30 30.06.2024
В Китае готов к пускам первый коммерческий космодром в провинции Хайнань
0
17
16:12 30.06.2024
Жара в Москве пока не спадает. На неделе воздух может прогреться до +34С - Вильфанд
0
54
15:39 30.06.2024
Новая китайская ракета-носитель Tianlong-3 при испытаниях сорвалась со стенда и улетела
0
142
13:18 30.06.2024
Премьер Венгрии собирается создать в Европарламенте новую фракцию
0
330
11:25 30.06.2024
Ежедневно около 100 человек, подлежащих призыву в армию, пытаются покинуть Украину Госпогранслужба
0
483
10:50 30.06.2024
США привезли на базу НАТО в Польше техники на целую бронетанковою бригаду - Петнагон
0
532
10:35 30.06.2024
Председатель КНР совершит государственные визиты в Казахстан и Таджикистан
0
504
09:40 30.06.2024
Во Франции стартовал первый тур досрочных выборов в Национальное собрание
0
524
09:00 30.06.2024
За четыре дня до выборов в Британии лейбористы в два раза популярнее тори - опросы
0
509
20:35 29.06.2024
СМИ рассказали о группе людей, которые могут повлиять на Байдена отказаться от участия в выборах
0
1225

Возврат к списку