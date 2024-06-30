Очередь на проезд по Крымскому мосту со стороны Тамани превысила 1100 машин
15:00 30.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Очередь на Крымский мост увеличилась до 1 130 автомобилей с обеих сторон. Об этом сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мосту.
«В очереди со стороны Тамани находится 810 транспортных средств. Ожидание около трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 320 транспортных средств. Ожидание около часа», — говорится в сообщении, опубликованном в 14:00 мск.
В 07:00 мск очередь на Крымский мост со стороны Тамани составляла 175 автомобилей, в 11:00 — 728, со стороны Керчи тогда очереди не было.
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