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Норвегия прекратит продажу земли на Шпицбергене, чтобы ее не купили другие страны — AFP

15:32 01.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Норвегии приняли решение остановить процесс продажи последнего частного участка земли, находящегося на арктическом архипелаге Шпицберген, чтобы другие страны, в том числе Китай, не смогли его купить. Об этом сообщило агентство AFP.

Участок размером около 60 кв. км на Шпицбергене выставлен на продажу за 300 млн евро. «[Речь идет] о последнем частном участке земли на Шпицбергене и, насколько нам известно, последнем участке в мире на Крайнем Севере», — указал представляющий продавцов адвокат Пер Киллингстад. По его словам, потенциальные покупатели из Китая продемонстрировали «наглядные признаки заинтересованности» в сделке.

Однако власти Норвегии с опасением относятся к такому интересу от иностранных государств. Как утверждает министр торговли и промышленности Норвегии Сесилия Мирсет, «это может нарушить стабильность в регионе и потенциально поставить под угрозу интересы Норвегии».

Как отмечает AFP, Шпицберген расположен в регионе, «геополитическая и экономическая ценность [которого] растет по мере того, как усиливается напряженность между Россией и Западом». По его данным, продавец участка — компания, которую контролирует россиянка, имеющая гражданство Норвегии.

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