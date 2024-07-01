Матч за шахматную корону 2024 года пройдет в Сингапуре

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сингапур примет матч за звание чемпиона мира по шахматам. Об этом сообщила пресс-служба Международной шахматной федерации.

В матче за шахматную корону победитель турнира претендентов Доммараджу Гукеш из Индии сыграет против китайца Дин Лижэня. Матч пройдет с 20 ноября по 15 декабря.