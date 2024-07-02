«Яндекс.Пэй» подключился к QR-платформе от Сбера

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Пользователи «Яндекс.Пэй» теперь могут оплачивать покупки в офлайн-магазинах по QR-коду на более чем 1,7 млн терминалов Сбера через платформу «Плати QR» и получать кешбэк 2% баллами «Плюса», расплачиваясь любым QR-кодом, а также повышенный кешбэк за покупки в выбранных категориях.

Чтобы воспользоваться сервисом, пользователю нужно войти в приложение «Яндекс.Пэй» в своем смартфоне и открыть оплату по QR или отсканировать QR-код камерой телефона и выбрать «Яндекс.Пэй» среди предложенных методов оплаты.

«Сбер начал развивать оплату по QR еще до того, как международные платежные системы ушли из России, – напомнил Сергей Шубочкин, и. о. директора дивизиона «Эквайринг» Сбербанка. – После того как привычные платежные инструменты перестали быть доступными для клиента, развитие платежей по QR-кодам, с помощью NFC и по биометрии приобрело особое значение. Мы всегда стремимся создать максимально удобный клиентский опыт, поэтому создали мульти-QR – решение, позволяющее объединить QR-коды разных банков, а также Системы быстрых платежей от НСПК. Вместе с «Яндекс.Пэй» пул партнеров, подключенных к QR-платформе Сбера, расширился до 15 банков».

«Яндекс.Пэй» продолжает подключать новых партнеров и развивать доступные клиентам способы оплаты. Мы видим, что оплата по QR-кодам практически так же востребована у пользователей нашего приложения, как и платежи по NFC, и делаем такие операции выгодными для них, – рассказал Евгений Южаков, руководитель «Яндекс.Пэй». – При оплате по любому QR-коду в магазинах, кафе и других сервисах пользователям «Яндекс.Пэй» будет начисляться кешбэк 2% баллами «Плюса», а также повышенный кешбэк в тех категориях, которые они выберут для себя в приложении».

QR-платформа входит в семейство SberPay, которое Сбер развивает с 2019 года. Это удобный сервис, который помогает клиенту платить быстро, бесшовно и сохранять все привилегии своего банка – бонусы и кешбэки.

С начала 2024 года обороты по платежам и количество транзакций с помощью QR-кодов у банков – партнеров Сбера выросли в два раза. Подключенные к платформе партнеры фиксируют увеличение числа клиентов, которые ежемесячно пользуются оплатой по QR Сбера, на 80%.