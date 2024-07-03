Китай уступает лишь США по количеству больших языковых моделей ИИ - исследование
20:24 03.07.2024 Источник: Интерфакс
Более трети больших языковых моделей искусственного интеллекта (ИИ) приходится на Китай, пишет "Синьхуа" со ссылкой на исследование Китайской академии информационно-коммуникационных технологий (China Academy of Information and Communications Technology), представленное в ходе Конференции по вопросам глобальной цифровой экономики (Global Digital Economy Conference) в Пекине.
Всего в мире насчитывается 1,328 тыс. таких моделей, включая 36% в КНР, которая уступает по этому показателю лишь США.
Число ИИ-предприятий к первому кварталу этого года достигло порядка 30 тыс., в том числе 34% в Штатах и 15% в Китае.
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