В «Хезболлах» заявили о поражении семи армейских штабов на севере Израиля

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шиитская партия «Хезболлах» объявила о завершении операции против израильских войск, во время которой ее вооруженные отряды поразили ракетами и заминированными беспилотниками 7 армейских штабов и казарм.

Об этом, как передал телеканал Al Manar, заявил глава исполкома партии Хашем Сафиеддин. По его словам, эти атаки были проведены в ответ на ликвидацию полевого командира Мухаммеда Насера, который погиб 3 июля под Тиром при ударе израильского беспилотника.

«Новое поколение исламского сопротивления продемонстрировало, что способно наносить мощные удары по противнику [Израилю] и одерживать победы», — отметил он. Сафиеддин пригрозил, что шиитские бойцы расширят список военных целей, если Израиль продолжит свою агрессию.

Ранее в коммюнике, размещенном в телеграм-канале, «Хезболлах» сообщила, что выпустила 250 ракет различного класса по Голанским высотам. «Наши бойцы поразили штабы и казармы 91-й территориальной дивизии в Айелете, 7-й бронетанковой бригады в Кацавии, 210-й дивизии „Ха-Башан“ в Нафахе и ее артиллерийского полка в Ярдене», — говорится в тексте. ‏ В нем указывается, что 20 беспилотников-камикадзе шиитской милиции атаковали штаб командования Северного военного округа в Мешаре, штаб 810-й резервной пехотной бригады «Ха-Хермон» и казарму в кибуце Маале Голани и базу 146-й бронетанковой дивизии в Илании под городом Тверия. Со стороны израильского военного командования не поступило комментариев по поводу результатов операции «Хезболлах».