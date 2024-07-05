Перед ФРГ встанет вопрос создания сил ядерного сдерживания ЕС при избрании Трампа — Politico

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство ФРГ, возможно, столкнется с необходимостью принять участие в создании европейской системы ядерного сдерживания в случае победы на выборах президента США республиканца Дональда Трампа, поскольку тот неоднократно угрожал вывести США из НАТО. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на бывшего посла США в Польше (1997-2000) Дэниэла Фрида.

«Немцы действительно не хотят думать о последствиях президентства Трампа, потому что тогда встанет вопрос, должны ли они обладать собственными [силами] ядерного сдерживания», — сказал он. Бывший дипломат добавил, что на данный момент германское правительство не хочет вести дискуссии о таком сценарии.

В то же время, по данным Politico, в германской научной среде уже начались обсуждения будущего развития системы ядерного сдерживания во всей Европе. Бывший помощник генсекретаря НАТО генерал-лейтенант (2013-2018) Хайнрих Браусс предложил странам ЕС увеличить расходы на содержание ядерного оружия в Европе. «Это изменило бы формулу распределения средств в альянсе в [благоприятную] сторону для США, что стало бы противоречить доводам Трампа и его сторонников о безбилетнике (в лице европейских членов альянса в системе безопасности всего блока НАТО — прим. ТАСС)», — сказал он.

По информации газеты, в ведомстве канцлера ФРГ посетовали, что усиление ядерных возможностей Европы потребует огромных затрат. «Многие члены [НАТО] все еще с трудом достигают текущих целевых показателей расходов альянса», — отмечает газета. По словам неназванного высокопоставленного чиновника НАТО, наращивание потенциала займет от 25 до 30 лет.