В России выявят критерии излишнего использования иностранной лексики

11:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В РФ определят критерии излишнего использования иностранной лексики. Это следует из утверждённого кабмином плана мероприятий по укреплению традиционных ценностей.

Распоряжение правительства выполнят Минпросвещения, Минобрнауки и Минкультуры в первом квартале 2025 года, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В нём отмечено, что определение критериев чрезмерного употребления заимствований будет проведено в рамках защиты от внешнего деструктивного, информационно-психологического воздействия. "Говорит Москва"