В России выявят критерии излишнего использования иностранной лексики
11:00 06.07.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В РФ определят критерии излишнего использования иностранной лексики. Это следует из утверждённого кабмином плана мероприятий по укреплению традиционных ценностей.
Распоряжение правительства выполнят Минпросвещения, Минобрнауки и Минкультуры в первом квартале 2025 года, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
В нём отмечено, что определение критериев чрезмерного употребления заимствований будет проведено в рамках защиты от внешнего деструктивного, информационно-психологического воздействия. "Говорит Москва"
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