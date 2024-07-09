Открылся пятый сезон Летней цифровой школы Сбера

14:30

Стартовало обучение преподавателей вузов и колледжей в пятой Летней цифровой школе Сбера. Участники бесплатно получат передовые знания от лидеров отрасли и научатся эффективно их применять в работе со студентами.

С приветственным словом к слушателям обратились президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, руководитель Дирекции академических партнерств Сбера Ольга Цуканова, и.о. ректора СберУниверситета Наталья Осипчук, руководитель центра по работе с вузами и академическими сообществами СберУниверситета Дмитрий Коваленко. В рамках церемонии открытия преподаватели прослушали лекцию директора департамента развития искусственного интеллекта и машинного обучения Сбера Максима Еременко на тему «Тренды в искусственном интеллекте» и лекцию «На острие науки» директора управления исследований и инноваций Сбера Альберта Ефимова.

В новом сезоне на обучение в Летней цифровой школе было принято 2000 участников из 410 учебных заведений страны. Они будут обучаться по десяти трекам: наука о данных, инжиниринг данных, разработка на Java, цифровые платформы и технологические тренды, устойчивое развитие, цифровые финансы и бизнес-модели, риск-менеджмент в цифровую эпоху, мягкие навыки, продуктовый дизайн, продуктовое и проектное управление. Всего на обучение было подано 7,5 тыс. заявок из 86 регионов.

В каждом из треков будет предусмотрен короткий период интенсивного обучения в форме вебинаров, а основная часть программы будет доступна прошедшим отбор слушателям онлайн в режиме 24/7 до 31 августа. Участники, успешно прошедшие программу, получат удостоверения о повышении квалификации от СберУниверситета, на базе которого организовано обучение.

«Мы готовы дать свои лучшие силы, чтобы вы могли получить максимально новые и современные знания о том, какие сегодня модели работают, как они обучаются, какие архитектуры используются, что такое генеративный искусственный интеллект», – отметил Герман Греф.