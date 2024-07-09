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Путин вручит Моди высшую госнаграду РФ спустя пять лет после присуждения

15:32 09.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин сегодня вручит орден Святого апостола Андрея Первозванного премьер-министру Индии Нарендре Моди, передает корреспондент ТАСС. Церемония в Кремле состоится спустя пять лет после того, как глава российского государства подписал указ о награждении Моди.

Путин и Моди проводят официальные переговоры в Кремле, которые начались с беседы в узком составе в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. Затем лидеры перейдут в Андреевский зал — тронный зал в анфиладе парадных помещений, который посвящен первому и самому высокому ордену России — Святого апостола Андрея Первозванного.

Указ о награждении Моди Путин подписал в апреле 2019 года. В документе говорится, что премьер-министр Индии удостоен этой награды «за выдающиеся заслуги в развитии особо привилегированного стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Индией и дружественных связей между российским и индийским народами».

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