Совфед одобрил закон об увеличении пошлин за регистрацию прав на недвижимость

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Федерации одобрил на заседании нормы, связанные с уточнением размера ряда госпошлин, в том числе пошлин за регистрацию прав на недвижимость для физических лиц и организаций. Документ внесен правительством РФ, он является составной частью закона о донастройке налоговой системы в России.

Согласно документу, за госрегистрацию сделок с недвижимостью кадастровой стоимостью свыше 20 млн руб. госпошлина для физлиц (сейчас 2 тыс. руб.) составит 0,01% кадастровой стоимости, но не менее 0,01% цены сделки и не более 500 тыс. руб. Что касается соответствующей госпошлины для организаций, если кадастровая стоимость объекта недвижимости превышает 22 млн руб. (сейчас размер госпошлины составляет 22 тыс. руб.), она составит 0,01% цены сделки, но не менее 0,01% цены сделки и не более 1 млн руб.

За госрегистрацию прав на земельный участок для подсобного хозяйства и сельхозназначения госпошлина повышается с 350 до 700 руб., за внесение изменений в ЕГРН и за изменение/расторжение договора аренды госпошлина повышается с 350 до 700 руб. для физлиц и с 1 тыс. руб. до 2 тыс. руб. для организаций.

Госпошлина за расторжение брака как при взаимном согласии, так и по суду повышается с 650 руб. до 5 тыс. руб., за изменение имени — с 1 тыс. 600 руб. до 5 тыс. руб.

Законом вводится пошлина за выдачу свидетельства о регистрации лица, совершающего операции с никотиновым сырьем, она составит 3,5 тыс. руб.

Изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.