США вынашивают планы превращения украинского конфликта в войну России и НАТО — СМИ

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США вынашивают планы расширения конфликта на Украине и его превращения в войну между НАТО и Россией. Об этом пишет турецкая проправительственная газета Hurriyet, комментируя итоги прошедшего 9–11 июля в Вашингтоне саммита Североатлантического альянса.

«Администрация [Джо] Байдена прилагает усилия для превращения войны между Россией и Украиной в войну между НАТО и Россией. Такая опасность стала ближе, чем когда-либо», — пишет политический обозреватель издания Абдюлькадир Сельви.

По его мнению, у украинского конфликта на сегодняшний день две проигравших стороны: Россия и Украина, а единственным победителем являются США. Благодаря конфликту, по утверждению журналиста, США добились расширения альянса за счет Финляндии и Швеции, превратили Балтийское море «в море НАТО», а «Европу в собственный двор из-за страха перед Россией», стимулировали американскую военную промышленность, и «под предлогом китайской военной угрозы устремили усилия НАТО на Азиатско-Тихоокеанский регион». «Именно поэтому на саммите НАТО было принято решение продолжить войну на Украине», — отмечает журналист, указывая, что итоговая декларация саммита НАТО «демонстрирует стремление США развязать новые войны, в том числе третью мировую», с втягиванием в нее Китая.

«США хотят измотать Китай, который они не смогли ослабить экономически, вовлекая его в войну. <…> Не следует забывать, что война, в которой будет участвовать Китай, станет третьей мировой войной», — пишет турецкий обозреватель.