0
0
2
НОВОСТИ

Для Украины будет успехом сохранить оставшиеся территории — президент Чехии

20:40 12.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина может считать успехом, если ей удастся сохранить оставшиеся под ее контролем территории при нынешнем уровне поддержки Запада. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, выступая в Американском предпринимательском институте в Вашингтоне.

«Я считаю, что если Украина будет способна со всей нашей помощью держать под контролем [оставшиеся у нее] территории, это уже можно будет считать успехом», — отметил чешский лидер. По его мнению, в ближайшей перспективе не наступит какого-либо перелома на линии боевого соприкосновения.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:00 12.07.2024
Глава Минобороны США поговорил по телефону с российским коллегой — Пентагон
0
149
19:20 12.07.2024
Спонсоры демократов заморозили $90 млн пока Байден не выйдет из президентской гонки — NYT
0
178
18:40 12.07.2024
Европарламент нового созыва не пригласил Орбана на свою первую сессию из-за визита в РФ
0
269
18:00 12.07.2024
Путин подписал закон о прогрессивной шкале НДФЛ
0
293
17:32 12.07.2024
Не видеть удары Киева по ЗАЭС — большая ошибка Запада, предупредил Путин
0
313
17:12 12.07.2024
Упавший в Подмосковье «Суперджет» успел подать сигнал бедствия и пропал с радаров
0
329
17:00 12.07.2024
Зеленский страдает паранойей на тему якобы возможного покушения со стороны РФ — Reuters
0
345
16:32 12.07.2024
В ГД внесут проект о запрете посредничества при проведении экзаменов для иностранцев
0
368
16:07 12.07.2024
«Суперджет» с тремя членами экипажа упал под Коломной во время тестового полета после ремонта
0
485
16:00 12.07.2024
В Польше считают, что помощь США позволит ВСУ продержаться лишь год — спецслужба
0
407

Возврат к списку