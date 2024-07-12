Для Украины будет успехом сохранить оставшиеся территории — президент Чехии
20:40 12.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина может считать успехом, если ей удастся сохранить оставшиеся под ее контролем территории при нынешнем уровне поддержки Запада. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, выступая в Американском предпринимательском институте в Вашингтоне.
«Я считаю, что если Украина будет способна со всей нашей помощью держать под контролем [оставшиеся у нее] территории, это уже можно будет считать успехом», — отметил чешский лидер. По его мнению, в ближайшей перспективе не наступит какого-либо перелома на линии боевого соприкосновения.
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