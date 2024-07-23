Сечин: Инвестиции Китая в энергопроекты России укрепят энергобезопасность двух стран
17:28 23.07.2024
Россия является надежным поставщиком нефти и других энергоносителей в КНР, заявил ответственный секретарь президентской комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК, глава «Роснефти» Игорь Сечин на VI Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме. «Значительная часть российской нефти поступает по нефтепроводу ВСТО, который в текущей ситуации является более надежным каналом транспортировки по сравнению с танкерными перевозками через Ормузский пролив или Суэцкий канал, ввиду растущей геополитической нестабильности этих регионов», - отметил руководитель крупнейшей нефтяной компании РФ.
«Укреплению энергетической безопасности и развитию взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами могли бы содействовать прямые инвестиции Китая в российскую энергетику и смежные отрасли, в которых сегодня возникают привлекательные возможности для наших партнеров», - сказал глава «Роснефти».
Как считает Сечин, подобные инвестиции способны создать серьезный синергетический эффект, поскольку Россия остается одной из немногих стран, которая последовательно развивает традиционную энергетику, а Китай в последние несколько лет стал не только импортером, но и экспортером капиталов. В частности, в 2023 году объявленные Китаем прямые инвестиции в новые проекты за рубежом превышали рекордные 160 млрд долл, констатировал Сечин. Он выразил надежду на увеличение прямых инвестиций Китая в энергетический сектор России, который «характеризуется высокой инвестиционной доходностью для инвесторов и отсутствием риска возврата средств на собственный капитал».
Одним из перспективных направлений потенциального сотрудничества Сечин назвал освоение ресурсов Арктики, где сейчас активно развивается проект Северного морского пути, превращающегося в кратчайший маршрут доставки российских энергоресурсов в Азию. При этом для освоения Северного морского пути будет необходим танкерный флот высокого ледового класса, который можно будет создавать в кооперации с китайскими судостроителями и поставщиками комплектующих.
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